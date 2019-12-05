الزُبيدي يطالب الحزام الأمني في القطاع الغربي بالحفاظ على الجاهزية القتالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الزبيدي يطالب الحزام الأمني في القطاع الغربي بالحفاظ على الجاهزية القتالية

الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أشاد الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بدور قوات الحزام الأمني في القطاع الغربي، مطالبا إياهم بتوحيد الصفوف لمواجهة أية تحديات تقابلهم.



جاء ذلك خلال استقباله،مساء أمس الأربعاء ، قائد الحزام الأمني في مديريات الصبيحة كرش، طورالباحة، والمضاربة، وضاح عمر الصبيحي.

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وخلال اللقاء،استمع الزُبيدي لشرح موجز عن أوضاع الحزام الأمني وجهود استكمال عملية الانتشار في كامل القطاع.

وطالب الزُبيدي، قيادة وأفراد الحزام الأمني في القطاع الغربي بالثبات والصبر وتوحيد الصفوف لمواجهة أي تحديات أو صعاب قد تواجههم، والحفاظ على الجاهزية القتالية العالية.

من جانبه ثمن الصبيحي، اهتمام رئيس المجلس الانتقالي بجميع الوحدات العسكرية الجنوبية ومن ضمنها الحزام الأمني في القطاع الغربي، وحرصه الدائم على تلمس أوضاع منتسبيه، وإزاحة أي معوقات قد تعترض سير العمل فيه.