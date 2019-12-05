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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيات الحوثي تترك عشرات الجثث من قتلاها في حيس وتفر هاربة الخميس 5 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قتل وأصيب العشرات من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس الأربعاء، بنيران القوات المشتركة خلال تصديها لهجوم حوثي على مدينة حيس بالحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن مليشيات الحوثي فرت هاربة من أمام القوات المشتركة وتركت جثث عشرات القتلى من عناصرها. وأضافت المصادر، أن مشرفي المليشيات الحوثية تركت جثث قتلاها بالقرب من مواقع القوات المشتركة ولم تستطع سحبها من أرض المعركة.

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