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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسام يتلف 1600 لغم حوثي في بيحان بمحافظة شبوة
الخميس 5 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
نفذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، الأربعاء، عملية إتلاف وتفجير لـ (1600) لغم وقذيفة غير منفجرة وعبوات ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، جنوب شرق البلاد.
وتعد عملية التفجير والاتلاف التي نفذتها فرق "مسام" الهندسية هي العملية الثامنة على مستوى مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة.
وأكد المشرف العام للفرق الهندسية في شبوة المهندس عبدالله سالم حسن، أن الفرق العاملة في مديريتي بيحان وعسيلان تمكنت منذ بدأ العمل في المشروع، من تطهير وتأمين 30 حقلا ومنطقة ملغومة، نزعت الفرق منها حوالي 23 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة.
وأوضح في بيان نشره المكتب الإعلامي لمشروع مسام، أن عملية التفجير التي نفذتها فرق “مسام” تشمل 4000 لغم و 250 عبوة ناسفة ، فيما البقية تنوعت ما بين قذائف غير منفجرة وذخائر.
ولفت إلى أن جميع المناطق و الحقول التي تم تأمينها تعد من المناطق ذات التأثير العالي كونها مناطق زراعية ومناطق رعي وتجمعات سكنية وفيها آبار المياه ومدارس وطرقات المدنيين.
كما أشاد بتعاون المواطنين في تلك المناطق من خلال الإبلاغ عن المناطق المشتبه زراعتها بالألغام والإدلاء بأي معلومات تتعلق بذلك.
ووفق تصريحات رسمية هناك ما يزيد عن مليون ونصف لغم وعبوة ناسفة مازالت مزروعة ولم يتم نزعها.
وكان تقرير حقوقي، أفاد بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر ٢٠١٤م، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في إستخدام الألغام والمتفجرات بكافة صنوفها.
وأكد أن زراعة الالغام التي انفردت بها ميليشيات الحوثي في اليمن جعلتها "من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض".
وأدت الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في المناطق المحررة إلى سقوط مئات الضحايا الذين قتل بعضهم وأصيب البعض الآخر، منهم مصابون بإعاقات.
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