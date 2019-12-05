عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اجتماع بالمكلا لمناقشة احتياجات النازحين

الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد بالمكلا أمس الأربعاء، احتياجات النازحين وبحث كيفية توفير أساسيات العيش لهم.



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حيث التقى مدير عام المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل، مع مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ، وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والوحدة.

وخلال اللقاء، استمع بن هامل إلى شرحًا مفصلًا حول نشاط الوحدة وعن مشاريعها المستقبلية التي تساهم في تلبية احتياجات النازحين والاهتمام بتوفير أساسيات العيش لهم.

وأعرب عن الاهتمام الكبير الذي تبديه السلطة المحلية بمديرية المكلا بالجمعيات والمؤسسات والوحدات الخيرية التي تساهم في تخفيف أعباء العيش عن كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحين، معبرًا عن استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.