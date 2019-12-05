شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : مصدر أمني يكشف أسباب الانفجارات التي شهدتها العاصمة الموقتة عدن وقوات الانتقالي تعلن النفير وتحليق مكثف لطيران التحالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات عنيفة قبل قليل حي دار سعد شمال العاصمة عدن.

وقال سكان محليون ان عدد من الانفجارات هزت حي دار سعد وسط استنفار وانتشار مكثف لقوات الأمن.

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وفي السياق انتشرت دوريات أمنية بشكل مكثف في مناطق المحاريق والسيلة ومحيطهما شمال عدن في الساعات الاولى من صباح الخميس لملاحقة مطلوبين.

وذكرت مصادر أمنسة ان مسلحين هاجموا دورية بالقرب من منطقة السيلة ما ادى الى انتشار امني كثيف في المنطقة بملاحقة المهاجمين.

ولم يعرف على الفور فيما اذا تسبب الهجوم على دورية قد خلف ضحايا .

من جانب اخر اعلن قائد الحزام الامني محور احور بمحافظة أبين مهدي ناصر حنتوش عن النفير العام لقوات الحزام الامني والمقاومة والجنوبية وكل الشرفاء من ابناء المديرية للتصدي لاي قوات قادمه باتجاه العاصمة عدن .

وقال قائد الحزام الأمني بمحور احور إن معركتنا هي انتصار للكرامة وللحق فنحن أصحاب حق ومن اعتدنا علينا فنحن لدينا من ردود الفعل في الميدان مايسقط كل غازي يريد أن يعبث باحور والجنوب .

وبحسب قائد الحزام الأمني مهدي حنتوش منذ الساعات الأولى وقوات الحزام الأمني وابطال المقاومة الجنوبية مسنودين بالرجال الشرفاء من أبناء احور ينتشرون في نقاط امنية على مداخل ومخارج المديرية لصد اي عدوان خارجي على المديرية البوابة الشرقية للعاصمة الجنوبية عدن .

واضاف حنتوش أن أفراد الحزام الأمني على أهبة الاستعداد القتالي للدفاع عن احور إلى جانب إخوانهم من ابطال المقاومة الجنوبية ورجال القبائل الذين يتمترسون خلف خنادق القتال لمواجهة المليشيات الإخوانية التي تم صدها وايقافها أطراف مديرية احور .

وشدد قائد الحزام مهدي حنتوش على جميع قوات الحزام الأمني رفع درجة الجاهزية القصوى للرد على اي تقدم لمليشيات الاصلاح الاخوانية والتي لاي يعرف منها الا الغدر والخيانة.

إلى ذلك اكد مصدر محلي ان الطيران الحربي السعودي يحلق بشكل مستمر في سماء مديرية احور بمحافظة ابين قبل قليل.

وقال المصدر "ان مديرية احور تشهد استنفار وانتشار امني لقوات الحزام الامني والقبائل بعد فشل قوات حزب الاصلاح القادمة من محافظة شبوة من المرور في مدينة احور ".

وتحاول قوات الاصلاح افشال إتفاق الرياض حيث تحشد قواتها العسكرية على مشارف مدينة احور كمحاولة للتقدم صوب العاصمة عدن وهو ما جعل الطيران السعودي التحليق بكثافة لمنع أي تقدم للمليشيات الاخوانية .