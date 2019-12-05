شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وهااام ..ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويعلن هذا القرار العاجل الذي اسعد قلوب كل اليمنيين خاصة عبد الملك الحوثي وكل القيادات الحوثية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهااام ..ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويعلن هذا القرار العاجل الذي اسعد قلوب كل اليمنيين خاصة عبد الملك الحوثي وكل القيادات الحوثية

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