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صنعاء - ياسمين الخيامي - دراسة تحذر : لا تستخدم هذه الصبغة لشعرك ابدا مهما كان لون شعرك لأنها ستصيبك بمرض لا شفاء منه

ربطت دراسة علمية حديثة بين الإصابة بمرض سرطان الثدي، وصبغات الشعر، حيث أنه تزيد احتمالية إصابة النساء اللواتي يستخدمن صبغات الشعر بانتظام، بسرطان الثدي، بنسبة تصل إلى 60 في المئة، خاصة بين النساء من أصول أفريقية. وقالت الدراسة إنه هناك اختلافات حسب نوع صبغة الشعر المستخدمة، فقد ارتبط استخدام صبغة الشعر الداكنة مع ارتفاع خطر إصابة المرأة من أصول أفريقية إلى نحو 51 في المئة، و8 في المئة عند المرأة ذات البشرة البيضاء. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: في غاية الخطورة...هذه الدولة تباغت الجميع وتعلن الحرب على قطر ووزارة الدفاع القطرية تصدر بيان عاجل ( ليست السعودية ولا دولة الامارات ) شاهد بالفيديو..الاميرة الشجاعة التي اظهرت الاحتقار والازدرء للرئيس ترامب وزوجته ومسحت بكرامتهم الارض ( صور + فيديو صادم ) مرض خطير يصيب تركي آل الشيخ ويجبره على رفع الراية البيضاء ويذرف الدموع ويفاجئ الشعب السعودي بهذا الطلب الذي لم يتوقعه احد عاجل..شاهد الصورة التي صعقت اللواء فرج البحسني وصدمت كل القيادات المدنية والعسكرية وابكت كل ابناء حضرموت في الداخل والخارج ( صورة مخيفة ) عاجل ..دولة مجاورة لليمن تباغت الجميع وتستولي على كنز يمني لا يقدر بثمن تتصارع عليه دول العالم وسيجعل اليمنيين اغنى من كل دول الخليج عاجل وفي غاية الخطورة..خبر صادم ينزل كالصاعقة على رأس طارق عفاش وابن عمه السفير احمد صالح وكل عائلة عفاش يجن جنونهم ولا يصدقون هذا الخبر الكارثي Advertisements ورد للتو ..رئيس الوزراء معين عبد الملك يصعق الرئيس هادي والملك سلمان بهذا التحذير الصادم وعيدروس الزبيدي يطير فرحا ( تفاصيل خطيرة وردت قبل قليل ) عاجل : بعد اعلان الشركة السعودية العملاقة "ارامكو" الاكتتاب..السلطان قابوس يباغت السعودية وكل دول مجلس التعاون الخليجي ويتخذ قرار شجاع ومفاجيء لم يتوقعه احد شاهد بالصور..الكوريوين يباغتون الجميع بطريقة فريدة واسلوب مميز لحماية الاقليات العرقية ويثلجون صدور كل اصحاب الديانات السماوية في العالم ( 5 صور مدهشة ) عاجل..وكالة رويترز تباغت الجميع وتعلن رئيس الوزراء الجديد و3 احزاب كبيرة توافق عليه والرئيس يدعو لمشاورات عاجلة مع مجلس النواب ( الاسم + الصورة ) ورد للتو.. مستشار "الملك سلمان" يصعق الجميع و يكشف لإول مرة تفاصيل زيارته العاجلة إلى إيران ويوجه رسالة إلى ولي العهد .. وقرار طهران الصادم العناية الالهية ترسل 8 علامات واضحة قبل الاصابة بنوبة قلبية..اذا لم تنتبه لها وتعالجها سيتوقف قلبك في اي وقت ودون سابق انذار وردنا الان..عيدروس الزبيدي يقرع طبول الحرب ويرفع راية التحدي في وجه القوات السعودية بخطوة جرئية وشجاعة اثارت هلع وخوف الشرعية والتحالف ( لن تصدق مافعله الزبيدي ) كاظم الساهر يرتكب جريمة تغضب الله ورسوله ويوجه طعنة غادرة للانتفاضة العراقية بعمل فاضح ومحرم شرعا وحسناء خليجية تكشف لعبته وتجعل فضيحته بجلاجل وفيما يتعلق بصبغة الشعر الفاتحة، يبدو أن هناك زيادة بنسبة 46 في المئة في خطر إصابة النساء السود، مقابل 12 في المئة فقط عند النساء البيض. وقال عالم الأورام والأوبئة في مركز هوبكنز كيميل للسرطان أوتيس براولي، في تصريح للمجلة الأميركية، إن النتائج لا تفاجئه، ذلك أن “كثيرا منا قلقون من أن المواد الكيماوية وخاصة صبغات الشعر الدائمة وأجهزة تمليس الشعر لديها القدرة على التسبب في السرطان”.

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