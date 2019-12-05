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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. اللواء 35 مدرع يثلج صدور كل ابناء محافظة تعز ويباغت الجميع بهذا العمل البطولي انتقاما لقائدهم الشهيد ''عدنان الحمادي'' ( ضورة )

أفادت مصادر عسكرية في تعز،الى ان اللواء 35 مدرع شن حملة اعتقالات في صفوف مسلحين يتوقع تورطهم في عملية مقتل قائده، اللواء عدنان الحمادي.

واشارت المصادر إلى أن بين المعتقلين افراد حراسة الحمادي، الذي قتل مساء الاثنين، مشيرة إلى أن فريق امني وعسكري يستعد للتحقيق خلال الساعات المقبلة مع هؤلاء.

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وأكدت المصادر بحسب الخبر اليمني استبعاد شقيق الحمادي ، جلال، حاليا من التحقيق مؤكدة بانه على قيد الحياة ويتلقى العلاج تحت حراسة مشددة.

ونفت المصادر أن يكون الشقيق الاصغر للحمادي يعاني من حالة نفسية أو تجمعه بشقيق خلافات اسرية. وكانت وسائل اعلام تابعة للإصلاح استبقت التحقيقات بنشر تفاصيل “مثيرة للشكوك” حول ملابسات مقتل الحمادي، مدعية بانه قتل برصاص شقيقه الذي يعاني من حالة نفسية.

وفي وقت لاحق، اتهمت قيادات في الحزب “طارق صالح” بتدبير تصفية الحمادي الذي يعد اليد الطولى للإمارات في الريف الجنوبي الغربي لتعز ، مستندة بذلك إلى مواصلة موكب اسعاف الحمادي طريقه إلى عدن مع أن الحمادي توفى في النشيمة، منطقة سيطرته.

يذكر أن مقتل الحمادي جاء بعد يوم فقط على زيارة قائد محور تعز المحسوب على الاصلاح إلى خطوط التماس مع نقاط اللواء وتوجيهه لتلك النقاط برفع الجاهزية، وهو ما عده انصار “طارق صالح” دليل على أن “الاصلاح” كان يحضر لعملية ما.