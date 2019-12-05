شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : قوات الحزام الامني في ابين ترفع جاهزيتها القتالية القصوى باتجاه العاصمة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن قائد الحزام الامني محور احور بمحافظة أبين الجنوبية مهدي ناصر حنتوش عن النفير العام لقوات الحزام الامني والمقاومة والجنوبية وكل الشرفاء من ابناء المديرية للتصدي لاي قوات قادمه باتجاه العاصمة عدن .

وقال قائد الحزام الأمني بمحور احور إن معركتنا هي انتصار للكرامة وللحق فنحن أصحاب حق ومن اعتدنا علينا فنحن لدينا من ردود الفعل في الميدان مايسقط كل غازي يريد أن يعبث باحور والجنوب .

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وبحسب قائد الحزام الأمني مهدي حنتوش منذ الساعات الأولى وقوات الحزام الأمني وابطال المقاومة الجنوبية مسنودين بالرجال الشرفاء من أبناء احور ينتشرون في نقاط امنية على مداخل ومخارج المديرية لصد اي عدوان خارجي على المديرية البوابة الشرقية للعاصمة الجنوبية عدن .

واضاف حنتوش أن أفراد الحزام الأمني على أهبة الاستعداد القتالي للدفاع عن احور إلى جانب إخوانهم من ابطال المقاومة الجنوبية ورجال القبائل الذين يتمترسون خلف خنادق القتال لمواجهة المليشيات الإخوانية التي تم صدها وايقافها أطراف مديرية احور .

وشدد قائد الحزام مهدي حنتوش على جميع قوات الحزام الأمني رفع درجة الجاهزية القصوى للرد على اي تقدم لمليشيات الاصلاح الاخوانية والتي لاي يعرف منها الا الغدر والخيانة.