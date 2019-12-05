واخيرآ : ياسر العواضي يغرد بعد صمت طويل في ذكرى رحيل "الرئيس صالح" وهذا ما قاله ؟

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : قوات الحزام الامني في ابين ترفع جاهزيتها القتالية القصوى باتجاه العاصمة عدن طارق صالح : يكشف عن اهام الأسلحة النوعية التي ستقلب موازين المعركة في المستقبل عاجل بالفيديو : انتشار عسكري كثيف الشيخ عثمان بعدن (شاهد) الرئيس هادي يبشر الشعب اليمني ببشرى كبرى باليمن الجديد

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