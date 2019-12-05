شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس هادي يبشر الشعب اليمني ببشرى كبرى باليمن الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بشر الرئيس عبدرربه منصور هادي الشعب بمستقبل كبير في اطار اليمن الاتحادي الجديد .

وقال فخامة رئيس الجمهورية ان المستقبل القادم هو لحضرموت بواديها وساحلها، حضرموت المحافظة وحضرموت الإقليم في إطار اليمن الاتحادي الجديد".

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جاء ذلك خلال استقباله امس الاربعاء مجموعة من مرجعيات حضرموت الوادي والصحراء ممثلين بالشيخ عبدالله صالح الكثيري والشيخ عوض بن سالم بن منيف الجابري والشيخ سعيد بن عبدالله المنصب باوزير والشيخ انور منصور التميمي والشيخ سالم محسن بن نهيد النهيدي.

وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالجميع.. مشيداً بمكانتهم وأدوارهم الحميدة لخدمة حضرموت واديها وصحراها وساحلها كوحدة واحدة في إطار مكانتها وموقعها كعاصمة لإقليم حضرموت.

ولفت فخامة الرئيس إلى جملة المشاريع التي نالتها المحافظة في إطار إعادة تأهيل بناها التحتية في قطاعات الكهرباء والطرقات والمياه والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأخرى إضافة إلى منح الصلاحيات لها على طريق تثبيت نظام اليمن الاتحادي بأقاليمه الستة بعيداً عن الوصاية والمركزية المفرطة.

هذا وقد عبر الجميع في أحاديثهم مع فخامة الرئيس، عن سعادتهم الغامرة بهذا اللقاء..مؤكدين دعمهم لفخامة الرئيس ومشروع اليمن الاتحادي الجديد وإعلان إقليم حضرموت..لافتين إلى جهود المرجعيات مع قيادة المحافظة والإسهام في حل وتذليل الكثير من القضايا والصعوبات واستتباب الأمن والاستقرار وفق الإمكانيات والجهود المتاحة.

كما تناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم الجميع.