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صنعاء - ياسمين الخيامي - قطر تباغت الشقيقة الكبرى ( السعودية ) وتوجه رسالة عاجلة للحوثي وتصفه بهذا الوصف الذي اثلج صدور كل الحوثيين وسببت صدمة كبيرة للملك سلمان وولي عهده

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