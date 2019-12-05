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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو..الاميرة الشجاعة التي اظهرت الاحتقار والازدرء للرئيس ترامب وزوجته ومسحت بكرامتهم الارض ( صور + فيديو صادم )

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وهي توجه “عتابا خفيفا” لابنتها، الأميرة آن، التي لم تبادر لتحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته أثناء استقبالهما، حيث رمقت الملكة الأميرة آن بنظرة أرفقتها بإيماءة حثتها عبرها على التوجه نحو ترامب وزوجته وإلقاء التحية عليهما، بدل الوقوف جانبا

ويظهر مقطع الفيديو أنه “جدال صامت” بين الأم وابنتها الوحيدة أثناء حفل الاستقبال في قصر باكنغهام بلندن، من جهتها، اكتفت الأميرة آن، 69 سنة، بهز كتفيها، ما أثار الكثير من التساؤلات وسط المتفاعلين مع المقطع

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