شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان.. قناة المسيرة تقطع كل اخبارها وتعلن هذا الخبر العسكري العاجل الذي قصم ظهر التحالف واربك كل حساباتهم (تفاصيل خطيرة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. قناة المسيرة تقطع كل اخبارها وتعلن هذا الخبر العسكري العاجل الذي قصم ظهر التحالف واربك كل حساباتهم (تفاصيل خطيرة)

وجّهت قوات "الحوثي" اليمنية، ضربة جديدة ومفاجئة، لقوات التحالف العربي المشترك بقيادة السعودية والإمارات.

وأعلنت قوات الحوثيين، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتي تجسس للتحالف العربي بقيادة السعودية، على الحدود بين اليمن والمملكة، في أقل من ساعة ونصف (90 دققة).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

في غاية الخطورة...هذه الدولة تباغت الجميع وتعلن الحرب على قطر ووزارة الدفاع القطرية تصدر بيان عاجل ( ليست السعودية ولا دولة الامارات )

شاهد بالفيديو..الاميرة الشجاعة التي اظهرت الاحتقار والازدرء للرئيس ترامب وزوجته ومسحت بكرامتهم الارض ( صور + فيديو صادم )

مرض خطير يصيب تركي آل الشيخ ويجبره على رفع الراية البيضاء ويذرف الدموع ويفاجئ الشعب السعودي بهذا الطلب الذي لم يتوقعه احد

عاجل..شاهد الصورة التي صعقت اللواء فرج البحسني وصدمت كل القيادات المدنية والعسكرية وابكت كل ابناء حضرموت في الداخل والخارج ( صورة مخيفة )

عاجل ..دولة مجاورة لليمن تباغت الجميع وتستولي على كنز يمني لا يقدر بثمن تتصارع عليه دول العالم وسيجعل اليمنيين اغنى من كل دول الخليج

عاجل وفي غاية الخطورة..خبر صادم ينزل كالصاعقة على رأس طارق عفاش وابن عمه السفير احمد صالح وكل عائلة عفاش يجن جنونهم ولا يصدقون هذا الخبر الكارثي

ورد للتو ..رئيس الوزراء معين عبد الملك يصعق الرئيس هادي والملك سلمان بهذا التحذير الصادم وعيدروس الزبيدي يطير فرحا ( تفاصيل خطيرة وردت قبل قليل )

Advertisements

عاجل : بعد اعلان الشركة السعودية العملاقة "ارامكو" الاكتتاب..السلطان قابوس يباغت السعودية وكل دول مجلس التعاون الخليجي ويتخذ قرار شجاع ومفاجيء لم يتوقعه احد

شاهد بالصور..الكوريوين يباغتون الجميع بطريقة فريدة واسلوب مميز لحماية الاقليات العرقية ويثلجون صدور كل اصحاب الديانات السماوية في العالم ( 5 صور مدهشة )

عاجل..وكالة رويترز تباغت الجميع وتعلن رئيس الوزراء الجديد و3 احزاب كبيرة توافق عليه والرئيس يدعو لمشاورات عاجلة مع مجلس النواب ( الاسم + الصورة )

ورد للتو.. مستشار "الملك سلمان" يصعق الجميع و يكشف لإول مرة تفاصيل زيارته العاجلة إلى إيران ويوجه رسالة إلى ولي العهد .. وقرار طهران الصادم

العناية الالهية ترسل 8 علامات واضحة قبل الاصابة بنوبة قلبية..اذا لم تنتبه لها وتعالجها سيتوقف قلبك في اي وقت ودون سابق انذار

وردنا الان..عيدروس الزبيدي يقرع طبول الحرب ويرفع راية التحدي في وجه القوات السعودية بخطوة جرئية وشجاعة اثارت هلع وخوف الشرعية والتحالف ( لن تصدق مافعله الزبيدي )

كاظم الساهر يرتكب جريمة تغضب الله ورسوله ويوجه طعنة غادرة للانتفاضة العراقية بعمل فاضح ومحرم شرعا وحسناء خليجية تكشف لعبته وتجعل فضيحته بجلاجل

وأكد المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب: "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية تابعة لدول العدوان، قبالة جيزان (منطقة جازان جنوب السعودية)، مساء اليوم بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية".

تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية تابعة لدول العدوان قبالة جيزان مساء اليوم بسلاح مناسب وذلك اثناء قيامها بأعمال عدائية .

وبعد مرور ساعة ونصف الساعة، أصدر "سريع" بيانًا آخر ذكر فيه: "الدفاعات الجوية تتمكن من إسقاط طائرة تجسسية ثانية، في مديرية باقم قبالة عسير، مساء اليوم، بسلاح مناسب، أثناء قيامها بأعمال عدائية في مناطق الحدود".

وأعلن "سريع" قبل أيام عن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة من نوع "Wing Loong" صينية الصنع، في مديرية حيران بمحافظة حجة، وذلك بعد أن تحدث الحوثيون عن تدمير مروحية من طراز "أباتشي" للتحالف.

الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من اسقاط طائرة تجسسية ثانية في مديرية باقم قبالة عسير مساء اليوم بسلاح مناسب اثناء قيامها بأعمال عدائية في مناطق الحدود.

ويمر اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014، بنزاع مسلح مستمر بين قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا والموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس/آذار عام 2015 من قِبَل التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين قوات الحوثيين المدعومة من إيران.

وينفذ طيران التحالف العربي، ضربات جوية متواصلة، على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء وباقي الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين يردون بشن هجمات على مواقع الجيش السعودي أو شركة "أرامكو" العملاقة للنفط داخل أراضي المملكة، خاصة في جازان ونجران وعسير.