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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..شاهد الصورة التي صعقت اللواء فرج البحسني وصدمت كل القيادات المدنية والعسكرية وابكت كل ابناء حضرموت في الداخل والخارج ( صورة مخيفة )

2019/12/05 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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