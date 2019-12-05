نصْب نقاط ونشر مسلحين.. اجراءات حوثية مشددة في شوارع العاصمة صنعاء 

فرضت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الأربعاء، إجراءات أمنية مشددة، ونشرت عشرات المسلحين في شوارع وأحياء متفرقة في العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن الميليشيات الحوثية فرضت إجراءات أمنية مشددة، ونصبت العديد من النقاط الأمنية في الشوارع الرئيسية للعاصمة، ونشرت عشرات المسلحين في الأحياء السكنية بشكلٍ غير مسبوق؛ وذلك تحسبا لأي انتفاضة شعبية.
وأوضحت المصادر، أن الميليشيات الحوثية استحدثت نقاطاً أمنية جديدة في العديد من الشوارع والأحياء السكنية، وتقوم بتدقيق ومراقبة المواطنين وطلب هوياتهم".
وأشارت إلى أن تلك النقاط الأمنية تسببت باختناق مروري في معظم شوارع المدينة خصوصاً مع بداية دخول الظلام.
وكانت ميليشيا الحوثي الإنقلابية قد أجبرت في وقت سابق عقال الحارات ومدراء المديريات على التعاون معها ورصد تحركات المواطنين، ورفع تقارير خاصة عن السكان، وذلك في ظل مخاوف حوثية من انتفاضة شعبية في العاصمة صنعاء.
يشار أن الإجراءات الحوثية المشددة تأتي بالتزامن مع إعلان ميليشيا الحوثي الإنقلابية عن حملة لما اسموها مكافحة الفساد في مناطق سيطرتهم، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بأنها "خطوات احترازية لتأجيل إندلاع انتفاضة شعبية قادمة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات".
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