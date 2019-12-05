شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن على طريقة فتيات السعودية .. شاهد فتاة قطرية تهرب إلى "بلد الحرية" وتُثير ضجة..شاهد(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أقدمت فتاة قطرية على الهروب من بلادها إلى ما أسمته "بلد الحرية" على غرار ما تفعل فتيات ونساء السعودية في الآونة الأخيرة؛ هربًا مما يصفوه بـ"القمع والظلم".

ونشرت الفتاة القطرية "نوف" التي تسمي نفسها على "تويتر" باسم طائر "Bird above cloud"، وهي تحمل في يدها جواز السفر داخل الطائرة، قائلةً: "ثواني قبل الإقلاع إلى بلد الحرية (بريطانيا)".

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وأظهر مقطع فيديو نشرته "نوف" بعد وصولها إلى بريطانيا، وهي تتحدث خلاله عن الحقوق المسلوبة في بلدها، من بينها عدم السماح للقطريات بقيادة السيارة أو السفر أو العمل إلا بموافقة ولي أمرها، ما دفعها للهروب.

وسردت الفتاة القطرية، أسباب هروبها المتمثلة في "عدم السماح للمرأة غير المتزوجة بالسفر خارج الدولة إلا بتصريح سفر، عبر برنامج إلكتروني يسمى "مطراش2"، أو من خلال إصدار ولي الأمر تصريحًا من وزارة الداخلية.

وأضافت: "رفضت العديد من الفنادق في الدوحة أن تقدم لي مكانًا لأبقى فيه لأني كنت في سن 21 ولم أتزوج، قالوا لي (قوانين قطر تملي أن تكون المرأة غير المتزوجة تبلغ من العمر 32 عامًا من أجل حجز غرفة".

واختتمت الفتاة القطرية، الفيديو بالحديث عن قضايا التعنيف الأسري بقولها: "ليس هناك نظام حماية قانوني للطفل والمرأة في قطر، كل ما يوجد هو تعهد أسخف من السخيف، لا يعاقب المعنف إن خالف التعهد".

جدير بالذكر أن حادثة هروب الفتاة القطرية "نوف" تأتي على غرار عشرات الحوادث لهروب فتيات سعوديات أبرزهم رهف القنون، مما أسموه "القمع والظلم وعدم الحصول على حقوقهن في السعودية".