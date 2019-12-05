شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : السلطان قابوس يعلن عن قرار تاريخي وغير مسبوق في تاريخ السلطنة..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت سلطنة عمان، يوم الأربعاء، عن سعيها لإدراج شركة النفط العمانية للاكتتاب العام نهاية العام 2020، على غرار شركة "أرامكو" السعودية.

وقال وزير النفط العماني، محمد الرمحي، الأربعاء، إن شركة النفط العمانية المملوكة للدولة، تتوقع إدراج ما بين 20 و25 بالمئة في طرح عام أولي بحلول نهاية العام المقبل، بحسب ما ذكر موقع "سي إن بي سي".

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وأضاف "الرمحي" في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر بدبي، أن المستشارين الماليين للصفقة تم تعيينهم بالفعل، ولم يذكر اسم أي من المستشارين.

وأوضح أن سلطنة عمان، تخطط لاستثمار أكثر من عشرين مليار دولار، في عمليات المصب في السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف "الرمحي"، أنه من المأمول تمديد "اتفاق أوبك+" لخفض الإنتاج.

وبذلك تكون شركة النفط العمانية، ثاني شركة نفط وطنية، تدرج في منطقة الخليج، بعد إدراج شركة "أرامكو" السعودية الشهر الجاري.

ويُعد اليوم الأربعاء، هو اليوم الأخير لاكتتاب المؤسسات في طرح "أرامكو"، وتحديدًا بحلول الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وفي سياق متصل، ارتفع سعر نفط عُمان، تسليم شهر يناير/كانون الثاني القادم، اليوم إلى62.19 دولارًا أمريكيًّا.

وحسب صحيفة "أثير" المحلية، فقد شهد سعر نفط عُمان ارتفاعًا بلغ 8 سنتات، مقارنة بسعر يوم الثلاثاء الذي بلغ 62.11 دولارًا أمريكيًّا.