توتر شديد يسود أبين عقب وصول تعزيزات إصلاحية الى المحافظة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين

كشفت مصادر مطلعة عن وصول تعزيزات عسكرية تابعة لحزب الاصلاح، مساء اليوم الأربعاء، الى محافظة أبين جنوبي اليمن.

وذكرت المصادر أن التعزيزات تضم نحو 70 اليه عسكرية ما بين أطقم ومدرعات وعربات نقل جنود بالإضافة الى عشرات المرتزقة القادمين من محافظة مأرب والذين كانوا قد وصلوا الى محافظة شبوة في وقت سابق، لافتة الى ان تلك القوات تم تزويدها بالإسلحة الخفيفة والمتوسطة لتغادر في ساعة مبكرة من صباح اليوم مدينة عتق مارة بمديرية حبان و الطريق الساحلي وصولاً الى اطراف محافظة ابين التي تسيطر عليها مليشيات حكومة المرتزقة الموالية للسعودية.

وأكدت المصادر أن توتر شديد يسود محافظة أبين وذلك بعد محاولة القوات التابعة لحكومة المرتزقة من ادخال التعزيزات الى مديرية المحفد وسط رفض العديد من القبائل والمليشيات الموالية للإمارات، التي اجبرت حكومة المرتزقة الى تغيير مسار قواتها باتجاه مدينة أحور.