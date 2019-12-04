تدشين العمل بقسم الصحة الإنجابية والتحصين بمستشفى الشحر العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

دشن الدكتور رياض حبور الجريري المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019م بمعية المهندس أمين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية الشحر والدكتور عمر سعيد الصبان مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية خدمات الصحة الانجابية والتحصين بمستشفى الشحر العام .



القسم الجديد في مستشفى الشحر العام سيقدم لأول مرة خدمات الصحة الانجابية من رعاية حوامل وتنظيم أسرة ورعاية ما بعد الولادة والتحصين إلى جانب الطوارئ التوليدية المتوفرة في المستشفى وخدمات صحة الطفل والتغذية وتأتي هذه الخطوة للتخفيف على المواطنين المقيمين بالقرب من المستشفى في منطقة دفيقة والخزان والمناطق القريبة للمستشفى لتلقي خدمات الصحة الانجابية والتحصين لبعدهم عن المراكز والوحدات الصحية المتوفرة داخل مدينة الشحر .

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هذا وأشار الدكتور رياض حبور الجريري المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة في كلمته إلى ضرورة توفير الخدمات الطبية الأساسية للمترددين على المستشفى بما فيها خدمات الرعاية الصحية الأولية كجانب أخر للخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى ، مشيرا الى استلام سيارة إسعاف جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان لمستشفى الشحر العام ومركز الكلية الصناعية ( وحدة غسيل الكلى ) ستصل خلال الأيام القليلة القادمة ، حاث الكادر الطبي والفني والإداري إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة المرضى .

من جانبه ناقش المهندس أمين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية الشحر مع الدكتور رياض حبور الجريري المدير العام لمكتب الصحة بالمحافظة بعض القضايا الصحية والعمالة بالمديرية ، مشيدا بدعم اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت لمستشفى الشحر بباص ومتابعته ودعمه لقطاع الصحة بالمديرية إلى جانب الدعم السخي من قبل الهلال الأحمر الإماراتي .

كما أستمع الاخوة الى شرح موجز من الاستاذ صالح البرك المنهالي مدير شركة النخبة للمقاولات والصيانة بحضرموت القائمة بأعمال الترميم والتأهيل بمستشفى الشحر العام واقسامها ومايحتويه مشروع اعادة تاهيل مستشفى الشحر العام .

حضر حفل التدشين الأستاذ خالد بازهير مسؤول التحصين بالمديرية والاستاذ سعيد المعلم مسؤول التثقيف الصحي بالمديرية والاخت حنان جوبان مسؤولة الوحدة الصحية بالشقق والدكتورة فاطمة الشاويش عن مؤسسة HANDوالاستاذ لطفي بازرقان عن برنامج CSSW بالمديرية وعدد من الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة بمستشفى الشحر العام.