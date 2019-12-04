عضو إنتقالي لحج لـ"اليمن العربي": عودة الزبيدي إلى عدن جائت بعد تدعيم موقف الجنوب خارجيًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

سيد مصطفي - الخليج 365

قال ابراهيم العطري الإعلامي و عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة لحج،إن عودة الرئيس الزبيدي الى العاصمة الجنوبية عدن تباعا لعودة حكومة الشرعية في الوقت الذي كان فيه الزبيدي بحاجة لجولة خارجية لتفعيل دور المجلس الانتقالي خارجيا.



وأكد المطري لـ"الخليج 365"، أن الرئيس الزبيدي اجرى بعض العلاقات لمناقشة اعادة مقعد دولة سابقا ياتي تطمينا لحكومة الشرعية اليمنية ودول التحالف العربي بأن المجلس الانتقالي اكثر ايجابية وتفاعل مع اتفاقية الرياض ويسعى جاهدا لاانجا حها على اكمل وجه.

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وأضاف الإعلامي و عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة لحج، أنه اعطت عودة الرئيس الزبيدي معنوية للشعب الجنوبي بان القادم افضل وان لامجال للخلافات الجانبية ولامكان لشائعات حزب الاخوان الناقذ للمبادرة .

جدير بالذكر، أن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي عاد إلى العاصمة المؤقتة عدن بإستقبال حافل، حيث حضر آلاف المواطنين الجنوبيين في استقباله