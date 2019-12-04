- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو إنتقالي لحج لـ"اليمن العربي": عودة الزبيدي إلى عدن جائت بعد تدعيم موقف الجنوب خارجيًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
سيد مصطفي - الخليج 365
قال ابراهيم العطري الإعلامي و عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة لحج،إن عودة الرئيس الزبيدي الى العاصمة الجنوبية عدن تباعا لعودة حكومة الشرعية في الوقت الذي كان فيه الزبيدي بحاجة لجولة خارجية لتفعيل دور المجلس الانتقالي خارجيا.
وأكد المطري لـ"الخليج 365"، أن الرئيس الزبيدي اجرى بعض العلاقات لمناقشة اعادة مقعد دولة سابقا ياتي تطمينا لحكومة الشرعية اليمنية ودول التحالف العربي بأن المجلس الانتقالي اكثر ايجابية وتفاعل مع اتفاقية الرياض ويسعى جاهدا لاانجا حها على اكمل وجه.
وأضاف الإعلامي و عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة لحج، أنه اعطت عودة الرئيس الزبيدي معنوية للشعب الجنوبي بان القادم افضل وان لامجال للخلافات الجانبية ولامكان لشائعات حزب الاخوان الناقذ للمبادرة .
جدير بالذكر، أن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي عاد إلى العاصمة المؤقتة عدن بإستقبال حافل، حيث حضر آلاف المواطنين الجنوبيين في استقباله
كانت هذه تفاصيل خبر عضو إنتقالي لحج لـ"اليمن العربي": عودة الزبيدي إلى عدن جائت بعد تدعيم موقف الجنوب خارجيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.