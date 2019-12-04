شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. شاب حضرمي يبدع في تجسيم كاس الخليج العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 الخليج 365 - خاص ابدع ‏الفنان التشكيلي الحضرمي ‎يعقوب هبشان بنحت كأس الخليج بيديه من جذع الخشب.

وعمل الفنان هبشان على تصميم مذهل و تجسيد حقيقي.. لكأس خليجي 24 المقام حاليا في دولة قطر. Advertisements ويأمل الفنان التشكيلي هبشان أن يقدم ماقام بنحته كهدية للأشقاء الخليجيين في دورة كأس الخليج في ‎قطر. ويعد الفنان التشكيلي الحضرمي يعقوب هبشان احد ابرز المبدعين الشباب من ابناء حضرموت وعرف عنه ابداعه بالرسم على الرمل وقد شارك في معارض محلية ودولية.

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