شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الطريقة الفضيعة...المجلس الانتقالي يهين الرئيس هادي وينشر له هذه الصورة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة استفزازية جديدة تعمدت صحيفة 14 اكتوبر الحكومية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي بعدن بتنصيب رئيسان لشعب واحد .

حيث ابرز صحيفة 14 أكتوبر الحكومية والصادرة من العاصمة الموقتة عدن في عددها أمس الثلاثاء 3ديسمبر العدد (17118)، بعناوين غريبة على الوسط الصحفي والبرتكولات، ففي حين وضعت على رأس الصفحة الأولى "أبناء الجنوب يحتفون بالعيد الوطني لدولة الإمارات المتحدة".

جديد "الخليج 365"

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جاءت العناوين الأخرى كالتالي:

على اليمين وبالخط الأزرق "الرئيس عبد ربه منصور هادي يهنئ رئيس دولة الإمارات بالعيد الوطني.

جاء أيضا على يسار الصفحة وبالخط الأحمر الرئيس عيدروس الزبيدي يهنئ القيادة الإماراتية بعيدها الوطني ال48.

لم تكتفي الصحيفة بذلك بل استعرضت صورة هادي وعيدروس وبينهما خليفة ومحمد بن زايد ومحمد بن راشد.

إذا نحن أمام دولة مخطوفة ورئيسان وبينهما دولة تحتفل بعيدها الوطني الذي لا يعني اليمنيين.

يأتي هذا في وقت يعيش فيه الجنوب أزمة خانقة في الخدمات الأساسية، وعودة الاغتيالات إلى شوارع المدينة، وغياب الرؤية الحقيقية لجعل عدن حتى اللحظة عاصمة موقتة لكل اليمنين.

الصحيفة بتلك الخطوط والعناوين تؤكد حالة الانقاس الحادة بين الأطراف التي وقعت على اتفاقية الرياض الأخيرة.