شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : رئيس المجلس الانتقالي «عيدروس الزبيدي» يصدر توجيهات عاجلة لـ«النخبة الشبوانية» لاقتحام... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناقش رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي ، عيدروس الزُبيدي ، مع قائد اللواء الرابع نخبة شبوانية المدعومة إماراتياً، المقدم محمد البوحر لقميشي، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، الجاهزية والاستعداد لتنفيذ مهام إقتحام محافظة شبوة .

وحسب موقع المجلس الانتقالي، أكد الزُبيدي في اللقاء، أن أبناء شبوة سيستعيدون زمام الأمور في محافظتهم قريباً بدعم من السعودية والامارات ، في إشارة إلى بدء تنفيذ مخطط إشعال حرب جديدة واقتحام المحافظة لتمكين النخبة الشبوانية منها.

وشدد الزبيدي ، على أن التضحيات التي قدمتها النخبة الشبوانية لن تذهب هدراً. مشيراً إلى ما وصفه ب "الحس الأمني الذي تتمتع به قيادات وأفراد النخبة الشبوانية"، وبه تم تطهير شبوة من البؤر الإرهابية. بحسب قوله.

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من جانبه، أكد البوحر جاهزية النخبة الشبوانية لتنفيذ أي مهام ستوكل إليها في شبوة، واستئناف عملياتها العسكرية لاستكمال تطهيرها من البؤر الإرهابية الممولة من جهات لا تريد الخير لشبوة والجنوب، في إشارة إلى الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.



في السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن اللقاء ناقش قدرة النخبة الشبوانية على السيطرة على مدينة عتق وبقية مديريات محافظة شبوة بدون غطاء جوي من الطيران الإماراتي.

وذكرت المصادر أن البوحر طلب من الزُبيدي تزويد النخبة بأسلحة ثقيلة، لتتمكن من استعادة المحافظة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية منذ 27 أغسطس الماضي.

على صعيد متصل، وضمن تدارك أي اقتحام لمليشيا الانتقالي لمحافظة شبوة، أفاد مصدر محلي بوصول تعزيزات جديدة لقوات الجيش، تضم أسلحة ثقيلة إلى منطقة شقرة في محافظة أبين قادمة من مدينة عتق في شبوة.

ولفت إلى أن التعزيزات الواصلة تأتي عقب نقل الحزام الأمني التابع للانتقالي تعزيزات عسكرية إلى منطقة الشيخ سالم في مديرية زنجبار عاصمة أبين.