شكرا لمتابعة خبر عن ضربة جديدة لقوات التحالف .. الحوثيون يسقطون طائرتين خلال 90 دقيقة (تفاصيل خطيرة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّهت قوات "الحوثي" اليمنية، ضربة جديدة ومفاجئة، لقوات التحالف العربي المشترك بقيادة السعودية والإمارات.

وأعلنت قوات الحوثيين، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتي تجسس للتحالف العربي بقيادة السعودية، على الحدود بين اليمن والمملكة، في أقل من ساعة ونصف (90 دققة).

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وأكد المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب: "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية تابعة لدول العدوان، قبالة جيزان (منطقة جازان جنوب السعودية)، مساء اليوم بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية".

تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية تابعة لدول العدوان قبالة جيزان مساء اليوم بسلاح مناسب وذلك اثناء قيامها بأعمال عدائية .

وبعد مرور ساعة ونصف الساعة، أصدر "سريع" بيانًا آخر ذكر فيه: "الدفاعات الجوية تتمكن من إسقاط طائرة تجسسية ثانية، في مديرية باقم قبالة عسير، مساء اليوم، بسلاح مناسب، أثناء قيامها بأعمال عدائية في مناطق الحدود".

وأعلن "سريع" قبل أيام عن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة من نوع "Wing Loong" صينية الصنع، في مديرية حيران بمحافظة حجة، وذلك بعد أن تحدث الحوثيون عن تدمير مروحية من طراز "أباتشي" للتحالف.

الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من اسقاط طائرة تجسسية ثانية في مديرية باقم قبالة عسير مساء اليوم بسلاح مناسب اثناء قيامها بأعمال عدائية في مناطق الحدود.

— العميد يحيى سريع (@army21ye) December 4, 2019

ويمر اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014، بنزاع مسلح مستمر بين قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا والموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس/آذار عام 2015 من قِبَل التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين قوات الحوثيين المدعومة من إيران.

وينفذ طيران التحالف العربي، ضربات جوية متواصلة، على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء وباقي الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين يردون بشن هجمات على مواقع الجيش السعودي أو شركة "أرامكو" العملاقة للنفط داخل أراضي المملكة، خاصة في جازان ونجران وعسير.