شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : هادي يبشر ابناء هذه المنطقه ان القادم سيكون مختلف وحياه اجمل من قبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــــــاجل : هادي يبشر ابناء هذه المنطقه ان القادم سيكون مختلف وحياه اجمل من قبل

قال الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم الاربعاء، أن “المستقبل القادم هو لحضرموت بواديها وساحلها، حضرموت المحافظة وحضرموت الإقليم في إطار اليمن الاتحادي الجديد”.

الرئيس هادي و خلال لقائه بمرجعيات حضرموت الوادي والصحراء ممثلين بالشيخ عبدالله صالح الكثيري والشيخ عوض بن سالم بن منيف الجابري والشيخ سعيد بن عبدالله المنصب باوزير والشيخ انور منصور التميمي والشيخ سالم محسن بن نهيد النهيدي؛ اشاد “بمكانتهم وأدوارهم الحميدة لخدمة حضرموت واديها وصحراها وساحلها كوحدة واحدة في إطار مكانتها وموقعها كعاصمة لإقليم جديد اب برس : صحيفة سعودية ترعب الرئيس هادي وتكشف عن طلب خطير ... عيدروس الزبيدي يتهم حزب الإصلاح بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض. ​ ​ ​ اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي Advertisements ​ حضرموت”. ولفت هادي إلى جملة المشاريع التي نالتها المحافظة في إطار إعادة تأهيل بناها التحتية في قطاعات الكهرباء والطرقات والمياه والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأخرى إضافة إلى منح الصلاحيات لها على طريق تثبيت نظام اليمن الاتحادي بأقاليمه الستة بعيداً عن الوصاية والمركزية المفرطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــاجل : هادي يبشر ابناء هذه المنطقه ان القادم سيكون مختلف وحياه اجمل من قبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.