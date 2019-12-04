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صنعاء - ياسمين الخيامي - بالوثائق كيف استطاع العيسي التحايل والحصول على مناقصات النفط وبيعه بأعلى من سعره العالمي؟!

2019/12/04 الساعة 10:52 مساءً (بصمة للإعلام ـ متابعات خاصة)

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