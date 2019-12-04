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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..رئيس الوزراء معين عبد الملك يصعق الرئيس هادي والملك سلمان بهذا التحذير الصادم وعيدروس الزبيدي يطير فرحا ( تفاصيل خطيرة وردت قبل قليل )

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