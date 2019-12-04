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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصور..الكوريوين يباغتون الجميع بطريقة فريدة واسلوب مميز لحماية الاقليات العرقية ويثلجون صدور كل اصحاب الديانات السماوية في العالم ( 5 صور مدهشة )

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