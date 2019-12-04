محافظ شبوة يدعو إلى النأي بالمؤسسة التعليمية عن الصراعات السياسية

دعا محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، الأربعاء، إلى النأي بالمؤسسة التعليمية عن المماحكات والصرعات السياسية.

وقال بن عديو، خلال لقائه اليوم الأربعاء، قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، إن "الاستقطابات الحزبية ألحقت بهذا القطاع الحيوي ورسالته المقدسة أفدح الإضرار خلال السنوات الماضية". وفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ".

وشدد أهمية التخلص من هذه الممارسات الضارة بهما حتى يتمكن القطاع التربوي والتعليمي من استعادة قيادة قاطرة التحولات المنشودة في القطاعات الحكومية وفي المجتمع على حد سواء .

ووجه بتشكيل لجنة مختصة من مكاتب الخدمة المدنية والمالية والتربية تتولى دراسة القوى الوظيفية الفائضة في مختلف القطاعات الحكومية بالمحافظة ودراسة إمكانية الاستفادة منها في الحقل التربوي .

وأكد على ضرورة التأكد من سلامة الإجراءات التي تم الاعتماد عليها في توزيع خمسمائة درجات تعاقدية للمكتب وبهدف تقليص العجز في نقص المعلمين بالمدارس .

