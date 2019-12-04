معلمو المهرة يعلنون الاستمرار في الاضراب الشامل حتى تحقيق مطالبهم

أعلن مدراء مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمديرية الغيضة عاصمة محافظة المهرة، شرقي اليمن، الاستمرار في الاضراب الشامل وتعليق الدوام الرسمي، حتى تحقيق جميع مطالبهم المشروعة.



وحث بيان صادر عن مدراء مدارس التعليم الأساسي والثانوي مديرية الغيضة، " كافة الموظفين في المكاتب إلى التحاق بركب المعلمين، وإغلاق المكاتب اعتبارا من اليوم الاربعاء الموافق 4 / 12/ 2019م ".



وأرجعوا ذلك التصعيد إلى ماسموه تخاذل قيادة مكتب التربية والتعليم في المحافظة ومدراء مكاتب التربية في المديريات، وموقفهم السلبي من مطالبهم الحقوقية والمعيشية، التي ينادون بها منذ بداية نوفمبر الماضي.



وحمّل البيان قيادة السلطة المحلية في المحافظة، المسؤولية الكاملة لما سوف يترتب عليه من خطوات تصعيدية لاحقة، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.



وفي بداية الشهر الماضي، نفذ المعلمين وقفة احتجاجية أمام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، أعقب هذه الخطوة التصعيدية إضراب عام وشامل منذ منتصف نوفمبر الماضي، في مدارس الأساسي والثانوي بالمحافظة.



ويطالب المحتجون، باعتماد وصرف علاوة غلاء معيشة، تتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، علاوة على صرف المرتبات للمتعاقدين لأشهر "يونيو, يوليو, أغسطس"، تنفيذا لتوجيهات محافظ المهرة.



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