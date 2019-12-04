هجمات أرامكو بددت أوهام المظلة الأمنية الأميركية “السحرية” للخليج.. الإمارات “المرعوبة” هرولت للصلح مع إيران

في تقرير سلط الضوء على هجمات أرامكو التي هزت الخليج ومواقف ترامب المتناقضة تجاه الدول الخليجية، أكد موقع “بلومبرغ” أن دول الخليج العربي بدأت تراجع مواقفها تجاه إيران، بعد أن دفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى شفير المواجهة معها في وقت سابق.

وقال الموقع في تقرير إن الولايات المتحدة يُنظر إليها الآن على أنها بدأت تفقد نفوذها وتأثيرها على منطقة طالما هيمنت عليها.

ومن الأمثلة على التطورات التي تشهدها المنطقة -بحسب التقرير- بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 2019 التي تستضيفها حاليا دولة قطر، والاجتماعات السرية التي تُعقد والوعد بالإفراج عن سجناء حرب اليمن.

واعتبر الموقع الإخباري الأميركي أن ثمة شواهد كثيرة على بروز دور الدبلوماسية، في وقت تدير فيه دول الخليج العربية ظهرها لمواجهة مع إيران.

كأس الخليج

ووصف التقرير استضافة الدوحة لبطولة كأس الخليج بأنها “اختراق واضح” لحالة من الخصومة استمرت ثلاثين شهرا أوقفت خلالها دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تعاملاتها التجارية ورحلاتها الجوية مع قطر.

ووفقا لبلومبرغ، فإن الإمارات سرعان ما أدركت أن لديها الكثير مما تخسره من أي تصعيد عسكري نظرا لاعتماد نموذجها الاقتصادي إلى حد كبير على علاقاتها الدولية، ولذلك أقدمت على سحب معظم قواتها من اليمن أواخر الصيف الماضي الذي شهد هجمات على ناقلات نفط وإسقاط طائرة أميركية مسيرة في عرض الخليج دون أي رد ملموس من جانب الولايات المتحدة.

هجمات أرامكو

ورغم أن الكارثة الإنسانية التي نجمت عن الحرب في اليمن صوّبت الأنظار تجاه السعودية، فإن الهجوم “الجريء” على منشآت النفط في شرق السعودية -الذي تسبب في تعطيل نصف إنتاج المملكة من النفط- دلّ على حجم المخاطر المحدقة وبرهن على أن ترامب لن يهب لنجدة حلفائه في وقت قريب.

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ونقل الموقع عن ديفد روبرتس -الأستاذ المساعد لدراسات الخليج بجامعة كينغز كوليدج لندن- أن تلك الهجمات “بددت أي وهم” يتعلق بالمظلة الأمنية الأميركية “السحرية” للمنطقة.

وضاف أن الهجمات “حطمت الوهم وأثبتت أن لإيران الرغبة في القيام بشيء مذهل، مثل الهجوم على منشآت أرامكو، والقدرة على تنفيذه”.

سلام بارد

ونقل التقرير عن أفشين مولافي -زميل معهد السياسة الخارجية بجامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة بواشنطن- أن “إرساء سلام بارد أمر ممكن، لكننا أبعد ما نكون على وجه اليقين من إبرام صفقة كبرى. ولذلك يتعين على كل من الرياض وأبوظبي القبول بدورٍ لإيران في دول عربية مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن”.

وتطرق تقرير بلومبرغ إلى المساعي التي بذلها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للتقريب بين السعودية وإيران، مشيرا إلى أنه تحرك بين عاصمتي البلدين بناء على طلب من الرئيس الأميركي.

وبحسب التقرير، تبدي دول الخليج امتعاضها من تغلغل إيران في الدول العربية. ولكن على الرغم من أن اندلاع الاحتجاجات في العراق ولبنان توحي بأن نفوذ إيران الإقليمي بلغ مداه، فإنها لن تنجح على الأرجح في دحر عقود من التقدم السياسي والعسكري الذي أحرزته طهران في المنطقة.

وتنطلق دول الخليج بمستويات سرعة مختلفة في بحثها عن سبل للمضي قدما في الطريق الذي اختارته، فالإمارات خالفت الولايات المتحدة والسعودية، إذ لم تعتبر إيران وراء الهجمات التي وقعت في مايو ويونيو الماضيين على ناقلات النفط أثناء إبحارها صوب مضيق هرمز.

كما أن الإمارات أوفدت مسؤولين من خفر السواحل إلى إيران للمرة الأولى منذ ست سنوات. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد ألمح أيضا إلى مباحثات أُجريت مع مسؤولين إماراتيين كبار.