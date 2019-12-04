الجفري يُعلن تحويل مستحقات الرسوم الدراسية للطلاب المبتعثين في الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن الجفري، تحويل مستحقات الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2018-2019م للطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج.

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وأوضح الجفري، بأنه تم تحويل المستحقات، ، من البنك المركزي اليمني إلى جميع الملحقيات الثقافية، والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج؛ لصرفها للطلاب المستحقين خلال الأيام القريبة القادمة.

وأكد أن قطاع البعثات على وشك الانتهاء من إعداد مستحقات الربع الثالث للعام 2019م، وتحويلها للخارج في القريب العاجل.