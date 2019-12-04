الخنبشي يتفقد سير العمل بصحيفة 30 نوفمبر ويشيد بجهود طاقمها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

قام نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بزيارة تفقدية الى مؤسسة دار باكثير للصحافة والطباعة والنشر "صحيفة 30 نوفمبر" صباح اليوم الأربعاء، للاطلاع عن كثب على سير العمل بالصحيفة، والتقى خلالها برئيس مجلس الإدارة المهندس خميس بافطيم.



وطاف نائب رئيس الوزراء مع قيادة مجلس إدراة المؤسسة بأجنحتها، متعرفاً على أقسام الصحيفة بما فيها مطبعة الصحيفة والمطبعة التجارية وغرفة هيئة تحرير الصحيفة، وكذا التعرف على كيفية سير العمل الصحفي بمؤسسة باكثير.

واستعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة باكثير المهندس خميس بافطيم أبرز الصعوبات التي تواجه سير عمل الإدارة في تنفيذ مهامها، بما فيها الطابعات الخارجة عن الخدمة، مشيراً الى أن الصحيفة تطبع في العاصمة عدن وتواجهها عدة صعوبات في ارسالها، مما يؤدي الى تأخير بعض الإصدارات.

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وأعرب المهندس بافطيم عن خالص شكره وتقديره للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت المتمثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، لتكلفهم بصيانة آلات الطباعة وطباعة الصحيفة في العاصمة عدن، الى جانب تقديم الدعم المالي لتأثيث كافة مكاتب الإدارة.

بدوره أشاد نائب رئيس الوزراء بمستوى الأعمال التي يقوم بها طاقم المؤسسة في إصدار الصحفيفة بشكل مستمر، رغم شحة الإمكانيات، مبدئاً استعداده بتقديم كافة التسهيلات التي تصب في تطوير أداء عمل الصحيفة.

وقال الخنبشي أن محافظة حضرموت تحتوي على كم هائل من الموروث الثقافي والشعبي، ويجب الحفاظ عليه وتوثيقه من خلال تسليط الأضواء بشكل أكبر في المجالات الثقافية الصادرة عن مؤسسة دار باكثير للطباعة والنشر.

حضر اللقاء الأستاذ عمر مطران نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية، والأستاذ محمد الحداد نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الصحافة والنشر والتخطيط، والأستاذ سعيد مبارك سبتي عضو مجلس الإدارة رئيس تحرير صحيفة 30 نوفمبر، والأستاذ سند بايعشوت نائب رئيس تحرير الصحيفة، ومدراء الإدارات بالمؤسسة.