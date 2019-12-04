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الوكيل الكثيري يطلع على انشطة ملتقى الفرق التطوعيه بتريم

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الوكيل الكثيري يطلع على انشطة ملتقى الفرق التطوعيه بتريم

الخليج 365 - المكـلا

اطلع وكيل محافطة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبيرش الكثيري، اليوم، من رئيس ملتقى الفرق التطوعية بتريم صالح بن منصور على أنشطة وفعاليات ملتقى الفرق التطوعية بمدينة تريم.

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واستعرض بن منصور ابرز الفعاليات والبرامج التي يعتزم الملتقى اقامتها خلال اليوم العالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر القادم، على مستوى مديريات وادي حضرموت  .

 

وأشاد الوكيل الكثيري بالدور الذي يقوم به ملتقى الفرق التطوعية بمديرية تريم، في كافة الفعاليات الرسمية والمجتمعية.

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