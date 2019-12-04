الرئيس هادي يستقبل مجموعة من مرجعيات حضرموت الوادي والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم،مجموعة من مرجعيات حضرموت الوادي والصحراء ممثلين بالشيخ عبدالله صالح الكثيري والشيخ عوض بن سالم بن منيف الجابري والشيخ سعيد بن عبدالله المنصب باوزير والشيخ انور منصور التميمي والشيخ سالم محسن بن نهيد النهيدي.



وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالجميع..مشيداً بمكانتهم وأدوارهم الحميدة لخدمة حضرموت وواديها وصحراها وساحلها كوحدة واحدة في إطار مكانتها وموقعها كعاصمة لإقليم حضرموت.

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ولفت فخامة الرئيس إلى جملة المشاريع التي نالتها المحافظة في إطار إعادة تأهيل بناها التحتية في قطاعات الكهرباء والطرقات والمياه والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأخرى إضافة إلى منح الصلاحيات لها على طريق تثبيت نظام اليمن الاتحادي بأقاليمه الستة بعيداً عن الوصاية والمركزية المفرطة.

وقال فخامة الرئيس"المستقبل القادم هو لحضرموت بواديها وساحلها، حضرموت المحافظة وحضرموت الإقليم في إطار اليمن الاتحادي الجديد".

هذا وقد عبر الجميع في أحاديثهم مع فخامة الرئيس ،عن سعادتهم الغامرة بهذا اللقاء..مؤكدين دعمهم لفخامة الرئيس ومشروع اليمن الاتحادي الجديد وإعلان إقليم حضرموت..لافتين إلى جهود المرجعيات مع قيادة المحافظة والإسهام في حل وتذليل الكثير من القضايا والصعوبات واستتباب الأمن والاستقرار وفق الإمكانيات والجهود المتاحة.