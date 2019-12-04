شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : عبد الباري عطوان يكشف اخطر سر..الاطاحة بالرئيس هادي وكل اركان شرعيته ووقف الحرب نهائيا... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements شف عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي ان هناك توجه لتقسيم اليمن الى دولتين شمال وجنوب وانهاء الحرب والاطاحة بالرئيس هادي وكل اركان شرعيته,

وقالت صحيفة القدس العربي، إن السياسات التي ينتهجها ويتبناها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، تعزز كل يوم بأنه يسير وفق (لعبة) محكمة للقضاء على الحكومة الشرعية بشكل تدريجي، وتسليم جنوب اليمن لميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، ذي التوجه الانفصالي بدعم من الإمارات، وتسليم شمال اليمن للانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران.

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