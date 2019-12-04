شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان.. قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون، اليوم الجمعة، عن انشقاق قائد كبير من القوات التابعة لنجل شقيق صالح، العميد طارق، المدعومة من دولة الإمارات، وعودته إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وقال عضو المجلس السياسي التابع للجماعة الحوثية، محمد البخيتي إن قائدا عسكريا مهما، انشق عن طارق صالح، في الساحل الغربي.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأضاف البخيتي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” رصدها “الميدان اليمني”، أن “قائد عسكري مهم من قوات طارق عفاش عاد إلى حضن الوطن بكامل عدته وعتاده ومع خبرته، وسيتم استقباله قريبا”.



وهذه ليست المرة الأولى، التي ينشق فيها ضباط منضوون في قوات طارق صالح المتمركزة في الساحل الغربي، بل سبقها انشقاق العشرات من الضباط والجنود وانضموا إلى الحوثيين.

في أواخر نيسان/ أبريل 2018، ذكرت تقارير صحفية، أن مئات الجنود التابعين لطارق صالح باعوا أسلحتهم، بعد أيام محدودة من إعلان العملية العسكرية الأولى لها، وفرار آخرين.

وأفادت التقارير، نقلا عن مصادر في المقاومة الجنوبية في جبهة الساحل الغربي، لم تسمها، بأن المئات من جنود طارق صالح تم ترحيلهم من الجبهة بعد بيعهم لأسلحتهم.

ويعد طارق صالح واحدا من القيادات العسكرية في عائلة صالح، وكان قائدا للحرس الخاص لعمه الراحل، قبل أن ينفك تحالفهما مع الحوثي أواخر العام 2017، بمقتل صالح نفسه.



وبعد أشهر من فراره من صنعاء، عملت الإمارات على إعادته إلى الواجهة، من خلال تشكيل قوة جديدة من الموالين لعائلته تحت اسم “حراس الجمهورية” التي يشارك فيها ضمن العمليات العسكرية ضد الجماعة، بدعم من الدولة الخليجية.