شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية... فتيات في عمر الزهور يمارسن الفعل المحرم والمتعة في هذه العاصمة العربية ( صور فاضحة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علم موقع من مصدر أمني في العاصمة صنعاء أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية خطيرة،تعمل على استدراج الفتيات وتصويرهن، وابتزازهن لممارسة الرذيلة.

وأوضح المصدر أن الخلية تتكون من عدد من الأشخاص والفتيات بينهن فتاة عربية ويتزعمهم شخص يدعى “ص. م” .

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وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية تكشف أن الخلية كانت تعمل على استدراج فتيات جامعيات إلى مجالس وحفلات أعياد ميلاد، ومناسبات اجتماعية وتقوم بتصويرهن، عبر كاميرات مخفية، ومن ثم يقوم زعيم الخلية بابتزاز هذه الفتيات وتخييرهن بين مقابلته في أحد المقرات التابعة له أو نشر صورهن.

وبحسب المصادر فإن التحقيقات تكشف أن زعيم الخلية كان يستخدم مادة لتخدير الضحايا، وممارسة الرذيلة معهن وتوثيق ذلك بمشاهد الفيديو ليتم تشغيلهن بعد ذلك ضمن الخلية.

ولفت المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية ضبط عددا من “الهاردات والفلاشات” التي وثقت بها الخلية ضحاياها، وتبين أن حوالي 400 فتاة وقعت ضحية لهذه الخلية الخطيرة.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية أحالت الخلية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءت القانونية.

ونبه المصدر إلى عدم الخضوع لأي ابتزازات وابلاغ الأجهزة الأمنية فورا ، داعيا أي شخص يتعرض للابتزاز بأي شكل كان إلى ابلاغ الأجهزة الأمنية فورا.