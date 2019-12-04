العقيلي يكشف عن تأثير الألغام على العمليات الحربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين صالح العقيلي، عن النتائج الإيجابية لتوقيع اليمن اتفاقية حظر الألغام، وعن تأثير الألغام على العمليات الحربية.



وقال في حواره الخاص لــ "الخليج 365"، إن توقيع اليمن على اتفاقية حظر الألغام عام 98، يحق للجمهورية اليمنية أن تطلب الدعم من الدول والمنظمات المناحة والإنسانية لمساعدتها في تدمير المخزون ونزع الألغام.

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وأضاف بأن كارثة الألغام التي أصابت محافظة صعده بسبب الحروب الستة، والانقلاب في عام 2014 هي الكارثة الكبري.

وحول تأثير الألغام على العمليات الحربية قال إنها لها تأثير عسكري جدا بسبب زراعتها بمساحات واسعة ، وزرعت بطرق مبتكره لم يتم التدريب عليها حيث تعمل تحت الأشعة الحمراء، حيث تم التعامل معها ، وقال بأن هناك ألغام تعمل الريموت كنترول حيث لها دور معثر ، موكداً بأن الجيش الوطني له القدرة على التعامل معها.