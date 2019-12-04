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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام يكشف عن كارثة حوثية تحدث حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
الشحات غريب
كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين صالح العقيلي، عن متي تصبح اليمن منطقة خاوية من الألغام.
وقال في حوار خاص لــ "الخليج 365"، إنه تم المصادقة والإقرار على الفترة التي تقدم بها المركز التنفيذي للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، وعلى الخطة التي قدمناها اليمن تقوم بعملية مسح لكل المناطق الملغومة، في جميع المحافظات والمديريات،لمعرفة المساحة المتأثرة لتقسيم هذه المناطق على مناطق عالية التأثير ومتوسطه ومنخفضة، على ضوء هذه الخطة خلال الثلاث سنوات.
وأشار بعدها يتم خطة كبيرة تهدف على ضوء المعلومات من عمليات المسح ، ويتوقع عملية النزع والتطهير سوف تطول في اليمن بسبب زرع مليشيات الحوثي بطرق عشوائية.
وأكد لو يتم المركز التنفيذي بخرائط واحداثيات للمناطق الملغومه وهي رسالتنا في كل المؤتمرات، موضحاً بأنه تم نزع أكثر من 650 ألف لغم وقذيفة لم تنفجر ومخلفات حرب، مؤكداً بأن الحوثي ما زال يزرع الألغام حتى هذه اللحظة مؤكداً بأن التنمية في البلد متوقف كليا على نزع الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي.
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