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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام يوجه رسالة للشرعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
الشحات غريب
وجه مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، رساله للحكومة الشرعية.
وقال في حواره الخاص لــ "الخليج 365"، نشكر حكومتنا على ما بذلته من جهد معنا ودعم البرنامج، إلى جانب المركز التنفيذ للتعامل مع الألغام رغم الصعوبات التي تنفذها.
وطالب العقيلي على أن يتم اعتماد الميزانية التشكيلية للمكتب التنفيذي للتعامل مع الألغام، مطالباً الحكومة بالوقوف أكثر بجانبنا وبجانب الجرحى، قائلاً ونحن مستمرون في هذا البرنامج الانساني لنزع جميع الألغام باليمن.
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