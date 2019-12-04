اليمن تعلن اسقاط طائرتي تجسس في جبهات الحدود

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير اعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاربعاء، اسقاط طائرتين تجسس تابعتين لتحالف العدوان السعودي بعمليتين منفصلتين .

وقال المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع ان الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان الشعبية اسقطت طائرة تجسسية قبالة جيران , بسلاح مناسب .

واضاف أن الدفاعات الجوية اسقطت طائرة تجسسية ثانية في مديرية باقم قبالة عسير .

وكان سريع قد اعلن مطلع الاسبوع الجاري اسقاط مروحية اباتشي تابعة للقوات السعودية قبالة عسير وكذا اسقاط طائرة استطلاع تجسسية صينية الصنع في حيران حجة .

ولم تكشف القوات اليمنية عن السلاح المستخدم في عملية الاسقاط , غير انها كانت قد اعلنت سابقا عن تطوير وصناعة منظومات دفاع جوية .

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