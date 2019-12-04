شكرا لمتابعة خبر عن كتائب "أبي العباس" تكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال الحمادي وتوجه هذه الدعوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت كتائب العقيد أبي العباس التابعة للواء 35 مدرع، الرئيس هادي إلى تشكيل لجنة تحقيق رئاسية في حادثة مقتل قائد اللواء العميد عدنان الحمادي للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها للرأي العام، وتسليم الجناة ليتم محاكمتهم شعبياً سواء كانوا مشاركين أو متعاونين أو المحرضين.

وقالت الكتائب في بيان لها، إن "عملية استهداف العميد الحمادي بدأت مبكراً من خلال محاولات الاغتيال المعنوي له عبر التحريض الاعلامي عليه وعلى اللواء الذي يقوده واتهامه بالتمرد تارة وبالعمالة تارة أخرى".

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عناية الله تنقذ ثلاث فتيات بعد اقتيادهن الى ”وكر دعارة” في العاصمة صنعاء (تفاصيل صادمة وحصرية)

عاجل : تركي آل الشيخ يغادر السعودية قبل قليل .. للعلاج من وعكة صحية مفاجئة وخطيرة

عاجل : السلطات المصرية تصدر قرار مفاجئ بإغلاق قناة مشهورة يمتلكها رجل أعمال عربي

Advertisements

عاجل : سلطنة عمان تعلن عن قرار تاريخي غير مسبوق في التاريخ

شاهد ما يقرأه الاخرون

-------------------------------------------------------------------------------------

وأشارت إلى أن الحمادي قُتل في عملية اغتيال مدبرة وجبانة عصر يوم الاثنين الثاني من ديسمبر 2019 استهدف خلالها القتلة والأيادي الداعمة لهم والمدبرة للمؤامرة النيل من العميد الحمادي أحلام أبناء تعز في استكمال تحرير مدينتهم والقضاء على الانقلاب.. وفق البيان.

وكان منتسبو اللواء 35 مدرع، طالبوا الثلاثاء، الرئيس هادي، بتشكيل لجنة محايدة ومخولة بصلاحيات كاملة ومهنية لإجراء تحقيق "عاجل ونزيه ومتكامل" حول جريمة اغتيال قائد اللواء العميد الركن عدنان الحمادي.

كما طالب منتسبو اللواء 35 مدرع، في بيان نعي صادر عنهم، أن تقوم اللجنة بالكشف عن الجهات التي خططت أو وقفت خلفها والأهداف المتوخاة منها، وكشف ذلك للرأي العام، فضلاً عن تقديم المتهمين للمحاكمة العادلة مهما كبرت أو صغرت أدوارهم في هذه العملية"

ويوم الإثنين، وجه رئيس الحكومة الشرعية معين عبد الملك، الأجهزة العسكرية والأمنية بملاحقة قتلة العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع، وكشف ملابسات هذه العملية الإرهابية الغادرة، للرأي العام.