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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" اجواء حزينة في تشييع جثمان الراحل شعبان عبد الرحيم

شيع جثمان الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم 62 عاماً من مسجد السيدة نفسية في القاهرة وسط أجواء حزينة.

وكان عبد الرحيم توفي بعد صراع مع المرض، حيث ظهر قبل أيام خلال موسم الرياض على كرسي متحرك, وذلك بعد أن كان تعرض في أكتوبر لكسور في الحوض والساق والقدم ويبدو أنه عاد وتعرض لأزمة صحية طارئة أدت إلى وفاته.

جديد اب برس :

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة وفاة عبد الرحيم حتى وصل هاشتاق باسمه لأكثر تداولاً خاصة في مصر والسعودية.

وقدم عبد الرحيم خلال 20 عاماً أغاني شعبية صارت علامة فارقة من بينها أغنية "أنا بكره إسرائيل".

وأظهر نشطاء إسرائيليون شماتتهم الكبيرة فور إعلان خبر وفاته، حيث نشر أحد العاملين بهيئة الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلية تدوينة قال فيها "وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل".

وفى تغريدة أخرى كتب "الساعات القادمة هتلوقنى بسخر من شعبولا"، ليظهر فيها شماتته وشماتت أصدقائه الذين علقوا بشتائم وسباب ضد الفنان الراحل ولم يحترم حرمة الموت.