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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق مافعله الزبيدي ... خطوة جرئية وشجاعة اثارت هلع وخوف الشرعية والتحالف ... رئيس مجلس الانتقالي يقرع طبول الحرب ويرفع راية التحدي في وجه القوات السعودية

كشفت مصادر محلية في مدينة الضالع كشفت عن قيام القوات التابعة للمجلس الانتقالي بنهب الاسلحة الثقيلة من معسكرات للواء (33) مدرع التابع للجيش الوطني من قبل تشكيل جديد اسسه عيدروس الزبيدي بعد عودته من السعودية والتوقيع على اتفاق الرياض و بدعم إماراتي تحت مسمى (كتائب الدعم والاسناد).

وبحسب المصادر فإن الأسلحة التي نهبتها مليشيا الانتقالي تضم عربات إطلاق صواريخ (كاتيوشا) مع الصواريخ الخاصة بها، إلى جانب عدد من الدبابات والمدافع الثقيلة إضافة إلى الأسلحة الثقيلة التي جرى نهبها من معسكرات القوات الحكومية في عدن ونقلها إلى الضالع في أغسطس الماضي.

جديد اب برس :

صحيفة سعودية ترعب الرئيس هادي وتكشف عن طلب خطير ... عيدروس الزبيدي يتهم حزب الإصلاح بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

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اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي

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ياتي ذلك مع اقتراب اتفاق الرياض منذ توقيعه مطلع نوفمبر الماضي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي برعاية المملكة العربية السعودية من اكمال شهره الأول دون تحقيق أي تقدم يذكر في تنفيذ بنوده على أرض الواقع، عدا تلك الاجراءات التي قامت بها الحكومة الشرعية والمتمثلة في عودتها لمزاولة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن وصرف المرتبات لموظفي الدولة.

خروقات المجلس الانتقالي لاتفاق الرياض رصدت بالمئات لكن الابرز منها هي استمرار رفض قياداته تسليم السلاح الثقيل والمتوسط للتحالف العربي بقيادة السعودية و سحب مليشياته من مرافق ومعسكرات الجيش الوطني وفقا للملحق الأمني والعسكري.