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عدن - ياسمين التهامي - "صورة " هذا مايحدث في مطار عدن الان ... قيادات كبيرة تستقبل أولاد الشهيد الحمادي

استقبل كلا من محافظ تعز نبيل شمسان والأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المحامي عبدالله نعمان أبناء الشهيد العميد عدنان الحمادي في مطار عدن الدولي أثناء عودتهم من العاصمة المصرية أم القاهرة للمشاركة في التشييع وتلقي العزاء .

واستشهد القائد العسكري اليمني البارز، العميد عدنان الحمادي، أمس الأول الاثنين، في محافظة تعز، فيما تتضارب الأنباء عن أسباب وحيثيات مقتله.

ويعد الحمادي أحد القيادات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، التي كانت من أوائل من واجه الحوثيين، وسعت لوقف تمددها في محافظة تعز.

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