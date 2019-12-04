شكرا لقرائتكم خبر عن الأوضاع تغيرت هكذا!...سما المصري تشرح ليلة الدخلة وتصرخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأوضاع تغيرت هكذا!...سما المصري تشرح ليلة الدخلة وتصرخ

نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، للحظة تواجدها في السرير . ونال الفيديو الذي نشرته سما المصري، إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا معها بالعديد من التعليقات التي جاءت أغلبها بطريقة كوميدية ساخرة.

وشرحت سماء المصري خلال الفيديو طريقة ليلة الدخلة بين العروسين ، وقالت ان الاوضاع اتغيرت

وتحرص الفنانه الاستعراضية سماء المصري بين الفينة والأخرى على نشر الفيديوهات المثيرة للجدل والاقرب للاباحية ، وهو ما دفع الكثير للمطالبة بالقبض عليها وفصلها من نقابة الفنانيين المصريين. جديد اب برس : صحيفة سعودية ترعب الرئيس هادي وتكشف عن طلب خطير ... عيدروس الزبيدي يتهم حزب الإصلاح بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض. ​ ​ ​ اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي Advertisements ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوضاع تغيرت هكذا!...سما المصري تشرح ليلة الدخلة وتصرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.