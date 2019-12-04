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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..وكالة رويترز تباغت الجميع وتعلن رئيس الوزراء الجديد و3 احزاب كبيرة توافق عليه والرئيس يدعو لمشاورات عاجلة مع مجلس النواب ( الاسم + الصورة )

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