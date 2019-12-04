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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. مستشار "الملك سلمان" يصعق الجميع و يكشف لإول مرة تفاصيل زيارته العاجلة إلى إيران ويوجه رسالة إلى ولي العهد .. وقرار طهران الصادم

تحدث مستشار العاهل السعودي أمیر منطقة مكة المكرمة الأمیر خالد الفیصل، عن زيارته الرسمیة إلى العاصمة الإيرانية طھران، وكیف تسبب في منع إسرائیل من الانضمام للجنة الأولمبیة الدولیة.

وقال الفیصل، خلال لقاء مع برنامج "في الصورة" على "روتانا خلیجیة"، إنه عُیّن مديرا لرعاية الشباب، بینما كان لا يزال يدرس في الجامعة وعندما ذھب إلى لندن لإنھاء إجراءاته الجامعیة للعودة لاستلام عمله الجديد، جاءته برقیة تكلیف من المملكة للذھاب إلى طھران لحضور اجتماع اللجنة الأولمبیة العالمیة كمندوب للمملكة، فذھب وحضر الاجتماع.

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وكشف أنه، خلال ھذا الاجتماع، تسبب في عدم دخول إسرائیل إلى اللجنة الأولمبیة الدولیة، وتحدث أمام الحضور عن عنصريتھا، حتى ضجت القاعة بالتصفیق له.

وقال إنه "كانت ھناك مشكلة بین السعودية وإيران بسبب البحرين وقت حكم الشاه، فسأل والده الملك فیصل رحمه الله إن كانوا يعتذرون عن مباراة ودية بینھم وبین إيران أم لا، فأجابه الملك بألا يعتذروا وأن الجانب الإيراني ھو من سیعتذر، وبالفعل حدث ما توقعه الملك واعتذر الجانب الإيراني".

وبشأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سأل المحاور الأمير خالد الفيصل: "ماذا يقول في الأمير محمد بن سلمان، هذا الرجل الذي غير بالنسبة لنا معادلات الزمن، فهو يفعل الكثير في القليل من الوقت؟".

ورد الأمير خالد الفيصل، قائلا: "أفخر بالأمير محمد بن سلمان كواحد من آل سعود، وأفخر به كذلك كسعودي، وأفخر به كعربي، وأفخر به كمسلم".